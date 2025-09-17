■全国の18日（木）の天気秋雨前線が、西・東日本の日本海側から太平洋側へとゆっくり南下する見込みです。前線には湿った空気が流れ込むため、前線付近は雨雲が発達しやすいでしょう。東北から九州で広く雨が降り、非常に激しく降る所もありそうです。関東では、午前中は晴れ間が出ますが、午後は北部から雨が降りだし、南部の平野部でも非常に激しい雨が降るおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水・氾濫に警戒が