史上最速Ｖを達成した阪神の粟井一夫球団社長（６１）が、１７日の広島戦（マツダ）前に報道陣の取材に応対。優勝を記念するパレードが１１月２２日に大阪で実施されることが決まり、「こういう場をセッティングしていただけたというのは、本当にうれしいしありがたいです」と感謝した。２０２３年の優勝パレードはパ・リーグ王者のオリックスと大阪、兵庫での同時開催となり、両都市合計１００万人が詰めかける大盛り上がりと