Ｆ１が２０２７年からスプリントを現行の６レースから一気に１２レースへ倍増させる方針と英大手紙「タイムズ」が報じた。Ｆ１では２０２１年に短距離で争われるスプリントを創設以来、人気が高まっており現在は６レースが実施されている。来季もレース数は変わらず、開催地が中国（３月１３―１５日）、マイアミ（５月１―３日）、カナダ（５月２２―２４日）、英国（７月３―５日）、オランダ（８月２１―２３日）、シンガポ