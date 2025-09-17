第13回「シルバーの指輪」 きっと何かの病気なんだと思うが、どうでもいいときにどうでもいい嘘をついてしまう。誰も得をしない、その場で思いついて、すぐに忘れてしまう程度の下らない嘘。 付き合っていた女性に「あなたはよくわからないときに、つまらない嘘をつくから、本当に腹が立った」と別れ話の途中に吐き捨てられるように言われたことがある。いくら詫びても詫び尽くせないほど、その彼女にはたくさん