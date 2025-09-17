【モデルプレス＝2025/09/17】元乃木坂46の与田祐希が主演を務める、10月16日スタートのMBSドラマ特区「死ぬまでバズってろ！！」（MBS：毎週木曜24時59分〜／TVK：毎週木曜23時30分〜ほか）より、レギュラーキャスト10人が解禁。合わせて、ポスタービジュアルが公開された。【写真】櫻井海音がバックハグ◆櫻井海音・鈴木仁・星乃夢奈が出演決定生まれながらに真面目で、破天荒な生き方をする加菜子（与田）に想いを寄せる渡辺役