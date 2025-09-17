【モデルプレス＝2025/09/17】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が17日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿で旅ロケに臨むオフショットを公開した。【写真】元NHKアナ、ノースリ姿でバンザイ◆中川安奈、ノースリーブ姿を披露中川は「真夏の旅ロケだったので水分補給を忘れないように」と、夏の暑さの中でロケを行ったことを報告し、「デニムもすき」とつづった。涼しげなノースリーブのチュニックをまとい