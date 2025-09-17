朝日新聞出版の社員から「パワハラ」を受けて廃業に追い込まれたとして、フリーランスの女性編集者が同社と社員を相手取り損害賠償を求めた裁判の控訴審第1回口頭弁論が9月17日、東京高裁であった。原告代理人によると、原告女性の意見陳述があり、結審した。判決は11月10日予定だが、裁判所から和解も提案されているという。●東京地裁は「一斉メール送信」を違法認定1審判決などによると、原告の女性は2018年11月、朝日新聞出版