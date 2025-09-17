『シャイニング』や『キャリー』の原作者で、「ホラーの帝王」の異名を持つ作家のスティーヴン・キングが、「本当に心に響いた」ホラー映画を明かした。【写真】覚えてる？『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』フォトギャラリーPeopleによると、キングがドキュメンタリー映画『チェイン・リアクションズ』の中で、1999年に公開された『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』を観た時の思い出を語っているそうだ。当時、交通事故