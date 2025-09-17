YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、自身の動画『やせすぎたライギョにウシガエルを近づけると…【やせすぎ雷魚６日目】』を配信。激やせ状態の雷魚を太らせるべく奮闘する日々の飼育記録を公開した。真釣ちゃんねるは「悲しいぐらいにね、痩せほそってます」と雷魚の現状を説明しつつ、「ここまで痩せてしまった原因が分からない」と複雑な心境を明かしている。 動画6日目となる今回は、雷魚の「痩せすぎ雷魚太らせ