◆大相撲秋場所４日目（１７日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭２枚目・阿炎（錣山）を押し出し、４連勝とした。５連敗中と苦手にしている相手に勝利した。左へ大きく跳んだ相手に落ち着いてついて行き、そのまま押し切った。前日は右に大きく跳び、右上手投げで、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）から勝利。熱戦を期待した館内は拍子抜けで、歓声は沸かなかった。「負けられない」の執念が変化を選択させたよう