»³·Á¸©Æâ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é´¶¤¸¤¿µ¤¤Å¤­¤ä»×¤¤¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö¸©¾¯Ç¯¤Î¼çÄ¥Âç²ñ¡×¤¬17Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¿¤Î¶«¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤ÈÂê¤·ÁÊ¤¨¤¿Äá²¬»Ô¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¼çÄ¥¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³·Á¿·Ê¹¡¦»³·ÁÊüÁ÷¤È¸©ËÉÈÈ¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¸©¾¯Ç¯¤Î¼çÄ¥Âç²ñ¡×¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤Ç64²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¸©Æâ4¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸15¿Í¤¬¡¢¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤«¤é´¶¤¸¤¿³Ø¤Ó¤äµ¤¤Å¤­¤Ê¤É¤ò¥¹¥Ô&#125