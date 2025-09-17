YouTube動画『【顔痩せ】顔のむくみ取り、首のシワ、肩こりもまるごと解消した手もみセラピー！』にて、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、顔のむくみや首のシワまで視野に入れた「手もみセラピー」の要点を整理して伝えている。 音琶氏は、日常で取り入れやすい理由として「3か所だけ押さえる」ことを軸に据える。扱うのは腎臓・首・胸の各反射区だ。 まず腎臓の反射区。親指の腹で垂直に押す7秒×3セットを基準