関係者に手を引かれながら報道陣の前に姿を見せた女性。17日、韓国の特別検察に出頭した旧統一教会の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁です。旧統一教会・韓鶴子総裁：（Q.金建希（キム・ゴンヒ）氏にネックレスとカバンを渡すように言いましたか？）雨が降るのにご苦労さまです。後で聞いてください。尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領夫妻を巡る事件などに関与した疑惑が持たれていて、17日、任意の事情聴取に応じたのです。世界に