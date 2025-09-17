YouTube動画『【美しさに悶絶】スケルトンすぎるキーボードが美しくて平伏。「YUNZII X98」をレビューします』にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、圧倒的な透明感と存在感で話題のメカニカルキーボード「YUNZII X98」を徹底レビューした。動画冒頭から、「いやー、もうちょっとなんかギラギラですごいですね。こんなキーボード見たことないですけど、スケルトンもスケ