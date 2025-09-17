NHKは17日、大みそかの毎年恒例「NHK紅白歌合戦」を今年も放送すると発表した。会見に出席した山名啓雄メディア総局長は「楽しんでもらえる、希望あふれる紅白を届けしたい」と意気込んだ。司会者や出場歌手は決まり次第発表するとし、選考基準は＜1＞その年の活躍＜2＞世論の支持＜3＞番組企画にふさわしい方の3要素を挙げた。詳細演出もこれからといい「1年を締めくくる、NHKにとっても視聴者の方にもご期待いただいている番組だ