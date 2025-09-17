敷地は広大。事前に場所をチェック！「道の駅 川場田園プラザ」のウェブサイトより転載「道の駅 川場田園プラザ」の広さは約6haで東京ドームの1.5倍。ゆったり広がるグリーンスペースを囲むように、川場の田園風景になじむ古民家風の建物が点在しています。あらかじめお目当ての場所を押さえておくと便利です。地元で採れた新鮮野菜や地酒など、川場の味が豊富に揃う川場村は農業が盛ん。リンゴ・ブルーベリー・ブドウなどのフルー