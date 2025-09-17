横手市増田まんが美術館で開館30周年を記念した特別展が開かれています。地元出身の矢口高雄さんなど12人の漫画家の原画が展示されていて、美術館や漫画の歴史も学ぶことができます。収蔵数は世界一の約49万枚。漫画の原画を保存する取り組みで知られる、横手市増田まんが美術館では、開館30周年を記念した特別展が開かれています。会場には2020年に亡くなった地元出身の矢口高雄さんなど、12人の漫画家の原画約300点が展示されて