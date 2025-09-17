前線が18日にかけて北陸地方を南下する見込みで、石川県内は雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、県内は大気の状態が非常に不安定となる見込みです。17日の夜は多いところで1時間に20ミリ、18日は40ミリの激しい雨が予想されています。また、18日午後6時までの24時間に降る雨の量は、加賀と能登の多い所でいずれも100ミリと見込まれています。その後、19日に