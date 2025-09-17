荒巻はすでにプロ1号も放っている（C）産経新聞社巨人2軍は9月16日に行われたイースタン・西武戦（カーミニーク）に延長10回タイブレークの熱闘の末に6−3と勝利。チームを預かって2年目の桑田真澄2軍監督がナインの手により、3度、宙に舞った。【動画】未来のクリーンアップだ！圧巻のホームランを放った荒巻の打撃シーン同試合では豪快にアーチをかけたヤングジャイアンツにも注目が高まっている。1−1で迎えた7回一死一