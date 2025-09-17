「なんとなく知ってる」を「ちゃんとわかる」へ〜「ピルってずっと飲み続けていいの？」「閉経したらどうなるの？」「HRTって聞いたことはあるけどよくわからない…」そんな風に感じたことはありませんか？低用量ピルも、ホルモン補充療法（HRT）も、「女性ホルモンを補う」という点では似ているように見えます。でも実は、目的も使うホルモンの量も、全然違うんです。今回はこの2つの治療について、違いと使い分けのポイントをわ