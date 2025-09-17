大谷はポストシーズンで先発とリリーフのどちらを務めるのだろうか(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月16日、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投手として5回68球無安打5奪三振と好投したものの、2勝目はならなかった。【動画】投手・大谷翔平が圧巻の5回無安打投球！フィリーズ打線を封じるしかし、大谷が降板後にマウンドに上がった2番手のジャスティン・ロブレスキーが5失点と炎上し