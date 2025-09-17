秋の交通安全運動を前に、元ＡＫＢ４８の前田敦子さんが一日署長に就任しました。京都府警南署の一日署長に任命されたのは、元ＡＫＢ４８の前田敦子さん。９月２１日から始まる秋の全国交通安全運動を前に世界文化遺産・東寺で行われた白バイ隊員らの出発式に出席。警察官らを激励しました。（前田敦子さん）「悲しい交通事故をなくすため、引き続き安全・安心な南区となるように、まだまだ暑い日が続きますが、みなさまのご