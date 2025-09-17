原発の新設に向け、関西電力が福井県美浜町で１１月から地質調査を再開です。関電が発表した原発新設に向けた地質調査の計画によりますと、調査は福井県にある美浜原発の敷地内と、隣接する北側と南側のエリアで今年１１月に開始。２０３０年ごろまで約５年間実施されます。まずボーリングマシンによる岩石の採取などを２１か所で行い、原子炉などの設置に適した地質や地盤であるかを確認。エリアを選定したうえで地震に関す