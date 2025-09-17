ファミリーマートが、看板商品のファミチキに感謝を込めた大規模キャンペーン「ファミチキ あげあげ祭」を9月16日から全国約1万6300店で実施する。総額約2億円相当のクーポンやユニークなファミチキオリジナルグッズが当たるほか、ファミマオンラインでは限定コラボアイテムの販売も予定されている。【写真】ジューシーな衣が前面に!? 思わずよだれが出てしまうファミチキのキャリーバッグ2006年の発売以来、一度もレシピを変