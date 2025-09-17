マンションの一室を覚醒剤の「密売倉庫」にしていた疑い。男５人を逮捕です。覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市西成区の無職・菱田裕二容疑者（４３）と泉谷哲平容疑者（３９）ら５人です。菱田容疑者らは今年６月、営利目的で覚醒剤を所持するなどした疑いが持たれています。警察によりますと、今年２月に「密売している男２人がいる」といった情報提供をもとに捜査したところ、男らが出入りする西成区内のマ