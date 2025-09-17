大阪市港区で地中の水道管が破損。水があふれ、道路が一時冠水しました。水浸しになった道路を車がゆっくりと進んでいきます。９月１７日午前８時ごろ、大阪市港区海岸通で「道路が陥没し、水が溜まっている」と通行人の男性から警察に通報がありました。警察と大阪市水道局によりますと、地下の上水道管が破損して水が噴き出し、周辺の道路が約５０ｍにわたって冠水しました。道路は一時、通行止めとなりましたが、現在は一