◆大相撲秋場所４日目（１７日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に突き落とされ、今場所初黒星となった。先場所苦杯を喫した東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に、またも金星配給となった。立ち合いのもろ手突きで突き放せず、焦って出ていくところで足が流れ、土俵際の逆転を食らった。前日は西前頭２枚目・阿炎（錣山）を強烈な突き押しで、土俵下まで吹き飛ばす強さを見せた。「