◆大相撲秋場所４日目（１７日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭筆頭・玉鷲（片男波）を突き落とし、３勝目を挙げた。相手の当たりを受け止め、右に開き、突いた。初日、西前頭２枚目・阿炎（錣山）、２日目、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に勝ち、最近にない好調な滑り出しだったが、前日は新小結・安青錦（安治川）を引いてしまい、敗れた。この日の相撲が注目されていたが、前日の敗戦を引きずらず、勝利