韓国の８人組ボーイズグループ・ＡＴＥＥＺが１７日、都内で、約４年６カ月ぶりの日本２ｎｄフルアルバム「ＡｓｈｅｓｔｏＬｉｇｈｔ」の発売記念ショーケースを開催した。クールなブラック衣装で輝きを放ち、タイトル曲「Ａｓｈ」を含む全３曲を魅了。ＨＯＮＧＪＯＯＮＧ（２６）は「久しぶりのフルアルバムなので、完成度が高いです」と自信を見せた。ワールドツアー中で、１３〜１５日にさいたまスーパーアリーナ公演を