関西電力は１７日、美浜原子力発電所（福井県）での新増設に向けた調査計画を発表した。調査期間は今年１１月から２０３０年頃まで。既存の原発の北側と南側を対象に、２段階の調査で地形や地質の状況を調べる。新増設を想定する原発が１基かどうかについては、未定としている。１段階目の概略調査は２７年３月までの予定。２１か所のボーリング調査などを実施する。北側の調査エリアには、発電所の敷地外の土地も含まれている