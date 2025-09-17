熊本市の飲食店で2024年3月、店員3人を殺害しようと包丁で突き刺した罪などに問われた男に、熊本地方裁判所は検察側の求刑通り、懲役20年の判決を言い渡しました。 【写真を見る】規制線が張られた事件現場（去年3月）熊本市中央区 熊本市中央区草葉町の奈良公明被告（31）は、去年3月、店長を務めていたコンセプトカフェと呼ばれる飲食店で、当時19歳から21歳の女性店員3人を殺害しようと、顔や首などを包丁で突き刺したとし