【モデルプレス＝2025/09/17】シンガーソングライターのあいみょんが9月17日、自身のInstagramを更新。ファンへの感謝の気持ちをつづった直筆のメッセージを公開し、話題を呼んでいる。【写真】あいみょんの直筆文字が「可愛い」と話題◆あいみょん、直筆メッセージでファンに感謝あいみょんは「改めてドルフィン・アパートへ遊びに来てくれた皆さん ほんまにありがとうございました」とつづり、2024年9月末から2025年5月末まで行