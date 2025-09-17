酒田市の林道で16日午後、81歳の女性がクマに顔を引っかかれてけがをしました。県内でことし発生したクマによる人的被害は6件目で、クマの目撃件数は、すでに過去最多となっています。16日午後3時45分ごろ、酒田市下青沢の林道で「母親がクマに襲われた」と男性から119番通報がありました。警察の調べによりますと、酒田市北青沢に住む81歳の無職の女性が林道脇の畑に1人で出かけたところクマと遭遇したということです。女性はクマ