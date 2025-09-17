双子を妊娠中のタレント・中川翔子が17日、自身のインスタグラムを更新。父の命日を報告した。中川は「9/17今日は父中川勝彦の31回目の命日あの日夕方5時ごろ父は旅立ちましたが大きな虹が出ていましたあの頃まだわたしは幼かったけど時を重ね父が一番話したい人になりました」と報告。元歌手の父の生前の写真を投稿した。臨月を迎え「もうすぐ同じ9月にあなたの血が生きた証が新しい命に繋がるよなんて言うか話