モデルの山田優（41）が17日、都内で行われた「バーニーズニューヨーク」銀座本店リニューアル記念イベントに登場した。普段から夫の小栗旬（42）らと来店しており「誰と来ても楽しめる印象です。母と来ても2人が好きな物がそろっていたり、主人と来ても違う階でお買い物したり、皆で来て楽しい」と魅力を話した。この秋、おしゃれをして出掛けたいところを聞かれると「秋というと紅葉が始まるのでおしゃれしてみて、温泉