北海道警本部特殊詐欺の電話がかかってきたと北海道警に相談したのに、警察官が犯罪と見抜けなかったため130万円をだまし取られたとして、北海道釧路市の男性が北海道に約250万円の損害賠償を求めて釧路地裁に提訴したことが17日分かった。訴状などによると、男性は2月6日、通信事業会社の従業員を名乗る男から電話を受けた。詐欺を疑い、通話したまま交番を訪れ相談したが、電話で男と話した警察官から「相手はちゃんとした債