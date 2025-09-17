シマノが下請け業者に保管させていた金型＝17日午後、大阪市中央区下請け業者121社に金型など4313個を無償で長期間保管させ、棚卸し作業を毎年2回させていたのは下請法違反（不当な経済上の利益の提供要請）に当たるとして、公正取引委員会は17日、自転車部品・釣り具製造大手のシマノ（堺市）に再発防止を勧告した。30年近く保管させられていた業者もあった。同様の事例は製造業各社で相次いでおり、公取委の勧告は2023年3月