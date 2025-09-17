１７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比２２銭円高・ドル安の１ドル＝１４６円６６〜６８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、４１銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７３円６５〜６９銭で大方の取引を終えた。