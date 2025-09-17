きょうの県内は気温が上がり、富山市で猛暑日となったほかすべての観測地点で気温が30度を上回りました。昼からは大気の状態が不安定となっていて、このあと大雨となるところもある見込みです。県内は日中、高気圧に覆われて気温が上がりました。最高気温は富山市で35.2度と猛暑日になり、一時、全国で一番暑くなりました。このあとは雷を伴った激しい雨となる所がある見込みで、予想される1時間降水量はいずれも多いところできょ