高岡市議会はきょうの本会議で、市側が提出した、震災の復旧・復興のためとして前の市長が使っていた市長公用車を廃止などを盛り込んだ9月補正予算案や、市長給与を減額する条例改正案を可決しました。改選前最後の定例会となる高岡市議会9月定例会は、市の昨年度の決算審議を改選前に行うため、きょう提出議案の採決が行われました。採決では、子育て支援策や物価高対策、角田前市長が使っていた市長公用車の廃止などが盛り込まれ