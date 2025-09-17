女優石田ゆり子（55）が17日、東京・表参道で「ポメラート、ヘルムート・ニュートン＆1980年代」テープカットセレモニーに登場した。イタリア・ミラノのジュエリーメゾンであるポメラートが、写真家ヘルムート・ニュートンのクリエーティブな作品にフィーチャーして行う初の単独展。台湾のファッションモデル、リン・チーリン、Netflixで人気のドラマ「エミリー、パリへ行く」に出演の仏女優フィリピーヌ・ルロワ・ボリューらと並