韓国の8人組ボーイズグループATEEZ（エイティーズ）が17日、東京・豊洲PITで日本2枚目のフルアルバム「Ashes to Light」発売記念ショーケースを開催した。日本でのアルバムは約4年半ぶり。HONGJOONG（ホンジュン＝26）は「久しぶり皆さんに聴いてもらえるフルアルバム。完成度の高い、ATINY（ファンの総称）の皆さんへのプレゼントのような作品になった」。この日は収録曲の「Ash」「Crescendo」「FACE」の3曲をパフォーマンスし、