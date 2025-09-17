俳優古田新太（59）が、16日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。阪神掛布雅之OB会長を演じたことを明かした。山田裕貴（34）は古田が大阪城の役をやっていたことにふれ、古田は「大阪城がこの前オンエアされたんだけど、今度ベートーベンだろ？年末掛布だからね」と役の幅の広さをアピールして笑わせた。山田は「でもいいじゃないですか、人に戻れて」と笑った。古田は「掛布さん（役をやった映画