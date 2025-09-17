俳優古田新太（59）が、16日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。日本テレビ系「news every.」に出演している気象予報士の木原実氏と飲み友だちであることを明かした。古田は「木原さんは普通に酔っぱらって一緒に飲んで」と明かした。山田裕貴（34）は「そうなんですね」と驚いた。古田は「もともと劇団の人だから。花組芝居っていう劇団にいた人で、その劇団にいた頃はすごい女の子にちょっかいか