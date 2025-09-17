国務院報道弁公室は9月17日午前、記者会見を開きました。会見で国務院国有資産監督管理委員会の張玉卓主任は、「第14次五カ年計画（2021〜2025年）」期間中に、中国の中央企業（中央政府直轄国有企業）の配置とメカニズムが絶えず最適化され、6グループ10社が戦略的再編を実施し、9社の新しい中央企業が設立・発足したことを紹介しました。（提供/CRI）