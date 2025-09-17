「ゴディバ」は、10月1日（水）から、創作集団“CLAMP”とコラボレーションした商品を、全国の店舗や公式オンラインショップ、「GODIVA cafe」で発売。また、公式オンラインショップでは、9月17日（水）10時00分より、一部商品の先行予約を開始する。【写真】めっちゃ豪華！人気キャラクターが集結した8粒入も■コスチューム姿がかわいい今回数量＆期間限定で発売されるのは、CLAMPの人気キャラクターたちが「ゴディバ」ショ