福岡市東区の海の中道海浜公園で、ヒガンバナが見頃を迎え、来園者を楽しませている。園内の「冒険の池」周辺を中心に、約4万個の球根が植えられ、赤い花が木立や水辺に彩りを添えている。残暑続く中、訪れた人たちは秋の風景を写真に収めようとカメラを向けていた。同園によると、見頃は今月下旬ごろまで続くという。（中村太一）海の中道海浜公園で見頃を迎えているヒガンバナ＝17日午前、福岡市東区（撮影・中村太一）