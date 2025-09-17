佐世保市の高校が世界レベルの半導体教育を誇る台湾の大学と教育交流協定を結びました。 協定を結んだのは、佐世保市の「佐世保実業高校」と台湾の「明新科技大学」です。 明新科技大学は、学内に世界レベルの半導体生産設備を持ち、実践的な教育を行っています。 協定は、人材育成の強化を目的に教員の相互交流のほか、生徒の留学支援やインターンシップ制度などを導入し、世界で活躍できるスキル習得を目指し