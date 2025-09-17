ギタリストの布袋寅泰（63）が17日、自身のインスタグラムを更新。2012年に移住した英・ロンドンへ戻ったことを伝えた。布袋は「実に5ヶ月ぶりにロンドンへ戻った」と報告。「ギタリズムVIIIのプロモーションはNHK『あさイチ』から始まり、『Mステ』『僕らの時代』への出演、そしてリハーサルを経ての29本のツアー。合間にはCM撮影や音楽制作、万博やクローズドイベントにも出演。ご褒美のハワイ旅行、世界陸上、井上尚弥戦…