大阪府庁で記者会見し、プロ野球阪神のリーグ優勝記念パレードについて説明する吉村洋文知事＝17日午後大阪府の吉村洋文知事は17日、プロ野球阪神タイガースのセ・リーグ優勝記念パレードを11月22日に実施すると発表した。場所は大阪市のメインストリート「御堂筋」。2023年の前回と同様に公費は支出せず、企業協賛金やクラウドファンディング（CF）で事業費を集める。記者会見で「高騰している警備費を賄えるように頑張りたい」